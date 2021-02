Autostrada A12, la stazione di Sestri levante chiusa anche nel fine settimana

Roma. Sulla A12 Genova – Sestri Levante, continuano i lavori di ispezione e manutenzione della galleria “Della Moranda” situata presso la stazione di Chiavari, programmati in più fasi fino al 12 marzo. Gli interventi in corso all’interno della galleria necessitano, infatti, di chiusure consequenziali poiché l’ammasso che ospita il fornice è costituito da materiali che per sue peculiarità naturali consente di intervenire solo su alcune limitate porzioni in ciascuna delle fasi di lavorazione.

A seguito delle ultime fasi di lavorazione, si è reso necessario rimodulare il piano di attività mantenendo attivo l’attuale provvedimento di chiusura, in entrata e in uscita, anche durante il prossimo fine settimana (27-28 febbraio) per consentire il rafforzamento di alcune porzioni del fornice sollecitate dalle ultime fasi di demolizione propedeutiche alla posa in opera del nuovo rivestimento. La chiusura continuativa consentirà di portare avanti questi interventi non pianificati con l’obiettivo di mantenere la data prevista di completamento dei lavori e la conseguente riapertura definitiva dello svincolo prevista per il prossimo 13 marzo.

