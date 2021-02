Caligo a Genova, boom di chiamate ai vigili del fuoco: “Sta bruciando la città”

Genova. La caligo genovese che questo pomeriggio ha coperto di ‘fumo’ in realtà si tratta di vapore acqueo prodottosi per un fenomeno meteorologico raro ma non rarissimo, ha provocato questo pomeriggio un boom di chiamate alla centrale operativa dei pompieri genovesi.

“Sta bruciando genova” hanno detto molti genovesi preoccupati dalla densa coltre bianca ai pompieri che sufficientemente ‘scafati’ hanno fortunatamente evitato interventi inutili.

