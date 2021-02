Centro vaccini a Varazze, Pierfederici replica alle critiche: “Da minoranza argomentazioni da caruggio”

Varazze. Sul tema centro vaccini a Varazze interviene direttamente il vicesindaco Luigi Pierfederici per fare chiarezza sulle dichiarazioni di parte della minoranza consigliare.

“La cattiva informazione, o meglio, la strumentalizzazione della stessa messa in atto da parte della minoranza consiliare sul centro vaccini denota e conferma ulteriormente quale sia la strada scelta dalla stessa – spiega il sindaco reggente varazzino -. Capisco che probabilmente l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale faccia scaldare gli animi ma, ogni tanto, bisognerebbe che questi consiglieri comunali si ricordassero anche che ricoprono un ruolo istituzionale ben definito e che soprattutto in momenti come questo non si dovrebbe, come accade, strumentalizzare situazioni. Questo non è tollerabile ed è politica da sottofondo”.

