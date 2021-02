Coronavirus, al via screening a Ponente. Toti: «Ulteriore misura oltre a vaccinazione frontalieri»

Genova. «Nel Ponente, oltre ad essere entrate in vigore quelle misure ulteriormente restrittive rispetto alla zona arancione, che resteranno in vigore anche ove andassimo in zona gialla questo fine settimana, cosa di cui non abbiamo ancora contezza visto che non è ancora arrivato il report dell’Istituto Superiore di Sanità, abbiamo individuato un sistema di tamponatura, di screening sulla popolazione sia per quanto riguarda Ventimiglia che Bordighera, che useremo come due Comuni hub, per uno screening che si aggiunge a quelli già effettuati sul territorio, attraverso un camper dell’Asl1 attrezzato». Lo ha detto, nel consueto aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Liguria, il governatore Giovanni Toti.

