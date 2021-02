Coronavirus, la proposta di Toti: “I ristoranti possano scegliere se aprire di giorno o di sera”

Genova. “Una delle proposte che ho fatto al governo è almeno far scegliere ai ristoranti se stare aperti di giorno o di sera“. Lo dice il presidente Giovanni Toti intervistato a Un giorno da pecora su Radio 1. “È giusto ridurre i contatti sociali e le uscite delle persone, e capisco che i contagi siano in loro funzione, ma ci sono ristoranti che sopravvivono di giorno perché sono in zone di commercio e lavoro, ma ci sono locali che invece lavorano solo a cena”.

Il governatore continua a spingere per maggiori aperture dove i dati lo consentono proprio mentre il ministro Speranza insiste riferendo al Senato: “Non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia. La presenza delle varianti – ha spiegato – condizionerà l’epidemia: la variante inglese è presente nel 17,8% dei casi e sarà presto prevalente e la sua maggiore diffusione rende indispensabile alzare il livello di guardia, ma fortunatamente non compromette efficacia dei vaccini. Le altre due varianti sono più insidiose per la ridotta efficacia dei vaccini. La loro diffusione è minore ma è necessario isolare i focolai”.

