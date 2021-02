Dolceacqua, furgone distrutto da un incendio: fiamme spente dai vigili del fuoco

Dolceacqua. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti sulla vecchia strada militare per Gouta, tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina per un furgone Fiat Scudo che ha preso fuoco.

Sembra che l’incendio, che ha distrutto il mezzo, sia stato causato da un corto circuito. Il proprietario ha fatto in tempo a scendere dal furgone dopo aver visto fiamme e fumo provenire dal cofano, prima che il fuoco avvolgesse l’abitacolo.

