Festival di Sanremo, imprenditori scendono in piazza. A.F.I.: «Chiusi da un anno, chiediamo di lavorare»

Sanremo. «Noi fieristi siamo fermi da un anno esatto e purtroppo in tanti hanno chiuso l’attività. Qualcuno si è anche rivolto agli usurai sperando di poter ripartire a breve, ma ad oggi ancora non abbiamo una data certa su quando e se ripartiremo». A lanciare il grido d’allarme è Gabriele Ogliaro dell’A.F.I. (Associazione Fieristi Italiani), che da martedì 2 a venerdì 6 marzo, in concomitanza con il Festival di Sanremo rappresenterà la sua categoria in piazza Colombo. Una manifestazione pacifica indetta da diverse associazioni: oltre ai commercianti ambulanti, saranno presenti il Movimento Imprese Italiane, i rappresentanti di #IoApro e Clemm.

