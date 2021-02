Frontalieri, nel fine settimana altri due giorni per la vaccinazione a Camporosso

Camporosso. L’Asl1 avvisa i lavoratori frontalieri che nei giorni di sabato 27 e domenica 28 febbraio, si potrà effettuare la vaccinazione presso il Centro Polivalente Giovanni Falcone di Camporosso. I transfrontalieri che hanno compilato il modulo e inviato via posta elettronica all’indirizzo frontalieri.vaccino@asl1.liguria.it, verranno contattati dall’Asl1 tramite e-mail, la quale fornirà le date e gli orari di prenotazione. Verranno prese in considerazione tutte le richieste pervenute sino alla data odierna (24/02/2021). Le successive richieste di vaccinazioni verranno programmate successivamente, anche in relazione alla disponibilità dei vaccini. Si ricorda che per potersi prenotare al vaccino, il lavoratore deve recarsi sul sito internet di Asl1 www.asl1.liguria.it e scaricare il modulo.

... » Leggi tutto