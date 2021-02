Genovese Storico, un marchio e una filiera corta per il “basilico in bouquet” di Pra’ e Voltri

Genova. Si chiama “Genovese Storico”, è un brand ma anche un progetto di filiera del prodotto locale per eccellenza, dal basilico al pesto. Il basilico, quello coltivato nelle serre di Pra’ e dintorni, foglie piccole, raccolte a mano, adesione al consorzio di tutela con tutti le regole e i disciplinari che questo comporta. Il pesto, quello preparato con i crismi necessari, e proposto come condimento nei ristoranti del territorio, nazionale e non solo.

Il progetto sarà presentato giovedì 4 marzo con un “unboxing” – ovvero il termine che si usa su internet per svelare qualcosa di inedito – da parte di quattro esperti di enogastronomia. Cosa troveranno dentro la scatola dei segreti? Sicuramente un logo e un sito internet.

