La rete di Vita non basta ai biancoazzurri, Castellanzese – Sanremese finisce 2 a 1

Sanremo. Allo stadio Provasi, nel big match del turno infrasettimanale, si affrontano le due squadre più in forma del momento. La Castellanzese, seconda in classifica, è in serie positiva da sette partite e ha raccolto 29 punti nelle ultime 11 gare. I biancoazzurri, quinti, sono in netta crescita e con l’avvento di Andreoletti sono in serie positiva dall’inizio dell’anno. Al posto dell’ex tecnico di Seregno e Inveruno, squalificato per tre giornate, in panchina c’è Roberto Correale. Tra i biancoazzurri recuperano Ponzio e Gemignani che partono tra le riserve. Rispetto alla gara con l’Arconatese, fiducia dal primo minuto a Vita al posto di Convitto.

