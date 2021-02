Savona, Villardita e Incorvaia ricevono un encomio dal sindaco: “Migliorano la qualità della vita e la convivenza sociale”

Savona. Stamattina Mattia Villardita e Fabio Incorvaia hanno ricevuto un encomio dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio come riconoscimento per la loro attività di volontariato. Infatti, i due ragazzi coinvolgono i bambini, che fin dalla tenera età sono costretti a fare i conti con la malattia e con gli ospedali, in attività ludiche.

Così Caprioglio riconosce il merito a questi due ragazzi “per il generoso impegno – si legge nella pergamena – in attività a sostegno delle persone più fragili e dunque per l’alto livello dell’apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale, nonchè per l’esemplare affezione, promozione ed interessamento verso la Città rendendone più alto il prestigio”.

