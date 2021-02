Uomini che odiano le donne, tre indagati tra Ventimiglia e Vallecrosia

Ventimiglia. Un 33enne di Vallecrosia che perseguitava la madre, con minacce e percosse per estorcerle del denaro. Un 50enne di Ventimiglia autore di continui maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della propria compagna, non libera nemmeno di avere degli amici. Un giovane francese che ha picchiato la fidanzata, causandole gravi lesioni. Tre uomini che odiano le donne bloccati negli ultimi giorni dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, intervenuti per fermare i gravi episodi di violenza domestica.

