Vigili del Fuoco, sindacati: “Riunioni sindacali aperte anche a lavoratori, ma l’amministrazione temporeggia”

Savona. “L’amministrazione dei vigili del fuoco prende tempo”. A dirlo è il sindacato Usb che aveva inviato la richiesta di “allargare le riunioni sindacali a tutti i lavoratori in servizio e quelli eventualmente desiderosi di partecipare attraverso sistemi informatici da remoto”.

“Da tempo, gli incontri sindacali si svolgono on-line, comprimendo quindi di fatto la possibilità di assistere ad eventuali uditori come è previsto e deve essere garantito dal diritto – fanno sapere dal coordinamento del sindacato – Appare evidente che il dirigente attuale, l’ingegnere Gissi Emanuele voglia nascondere qualcosa che lo metterebbe in cattiva luce, ma in tutta onestà, la scrivente ha risposto al dirigente in questione ricordando il quadro normativo in merito alla validità della Pec”.

... » Leggi tutto