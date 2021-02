A Busalla i vaccini anti Covid si faranno anche alla stazione del treno

Busalla. Dopo Taggia e a pochi giorni dall’annuncio che Roma Termini diventerà un centro vaccinale, anche la stazione di Busalla, in provincia di Genova, si trasforma in uno spazio per la somministrazione dei vaccini anti-Covid grazie a un accordo tra RFI, Comune e ASL.

L’intesa firmata dalla società del Gruppo FS prevede la concessione in comodato d’uso gratuito del primo piano del fabbricato della stazione, 484 metri quadri che saranno adibiti ad aree per il colloquio con i sanitari, la registrazione, la somministrazione dei vaccini e la sorveglianza post-somministrazione.

