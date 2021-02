Bis di Esselunga a Genova, Coop Liguria annuncia ricorso al Tar

Genova. La notizia è di quelle che fanno tremare i vetri anche se non è proprio un fulmine a ciel sereno. Coop Liguria presenterà ricorso al Tar contro la recente delibera del consiglio comunale che renderà possibile l’apertura di un nuovo ipermercato Esselunga a San Benigno. Un altro ricorso legato all’area è stato presentato tempo fa dai civ Sampierdarenesi (sentenza attesa il 23 febbraio).

“Riteniamo che non ci siano le condizioni per autorizzare una nuova grande superficie di vendita in quell’area – spiega il presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – e siamo pronti a far valere i nostri diritti per preservare il tessuto commerciale esistente, del quale fa parte da decenni il nostro superstore Antonio Negro del Terminal Traghetti. Avevamo già presentato un ricorso al Tar contro il parere preventivo rilasciato dalla Conferenza dei Servizi, propedeutico all’avvio del procedimento”.

