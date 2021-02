Coronavirus, 452 nuovi casi e tasso di positività in aumento ma i ricoverati sono ancora in calo

Genova. Sono 452 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 4857 tamponi molecolari effettuati. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’9,7% in aumento rispetto ai giorni scorsi. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3158. Tamponi, come dopo ogni fine settimana, più limitati che nei giorni feriali.

Dei nuovi casi positivi, 223 riguardano la provincia di Genova (194 in Asl 3 e 29 in Asl 4), 112 a Imperia, 64 nel savonese e 51 nello spezzino.

