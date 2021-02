Covid, aumentano i nuovi positivi ma sempre in calo gli ospedalizzati

Liguria. Sono 452 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.857 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.158 tamponi antigenici rapidi. Quindi il tasso di positività sul totale è dell’9,7% in aumento rispetto ai giorni scorsi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra regione di Alisa e ministero.

Dei nuovi positivi, 64 sono stati individuati in Asl2. In Asl1 sono stati individuati 112 nuovi casi. Altri 194 sono stati rilevati in Asl3, mentre altri 29 sono residenti in Asl4. Altri 51 sono stati riscontrati in Asl5. Altri 2 non sono residenti in Liguria.

