Covid in Liguria, Garibaldi (Pd): «Allerta virus tra studenti, il personale scolastico va vaccinato con priorità»

Genova. Le varianti preoccupano e, dati scientifici alla mano, si tratta di virus più contagioso che fa maggiore presa sui più giovani. «La soluzione non può essere solo chiudere, per l’ennesima volta le scuole» – sottolinea il capogruppo Dem – «Una decisone, rapida, va presa. I sindacati chiedono che venga vaccinato il personale scolastico, e la Regione è assolutamente in grado di posizionarli come priorità. Il Comitato Tecnico Scientifico ci dice che la situazione è sotto controllo, ma non possiamo aspettare che la situazione peggiori sperando che vada tutto bene: il personale scolastico, tutto, va vaccinato come avviene in altre Regioni. È una nostra priorità, per la Liguria e per tutto il Paese».

