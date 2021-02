Covid, Siap: «In Liguria nessuna comunicazione ufficiale sull’inizio della vaccinazione per la polizia»

Genova. «In riferimento alle notizie diffuse in merito all’annunciato inizio della vaccinazione anti Covid-19 per le forze dell’ordine della Liguria a partire da lunedì prossimo, siamo a precisare quanto segue. Per quanto concerne il personale della Polizia di Stato presente sul territorio ligure (circa 4000 unità) ad oggi non esiste nessuna comunicazione ufficiale od ufficiosa in tal senso.

... » Leggi tutto