Derby e rischio assembramenti, Bucci: “Se ci saranno segnali di pericolo saremo pronti a difendere la città”

Genova. “Al momento non sono stato avvertito sul rischio di situazioni pericolose legate al derby, ma è chiaro che se ci saranno segnali negativi in tal senso saremo pronti ad agire con gli strumenti che ci competono per difendere la città”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci durante il punto stampa covid quotidiano nella sala della Trasparenza della Regione ha risposto alla domanda se siano in previsioni ordinanze particolari anti-contagio in vista della partita di campionato tra Genoa e Sampdoria. Il match è in programma sabato 3 marzo alle 20e45.

