Ex Ilva di Cornigliano, scontro a distanza sulle aree tra il sindaco Bucci e la Fiom

Genova. “L’accordo di programma su Cornigliano prevede che quelle aree di 1 milione e 200 mila metri quadrati impieghino 2200 lavoratori. Noi dobbiamo pensare al futuro della città e pensare a un investimento nella fabbrica moderno che utilizzi le aree necessarie, comprese le banchine, ma non di più.”. Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci intervenendo alla presentazione del progetto di Federmanager per il rilancio dello stabilimento di Cornigliano.

Il progetto prevede di aumentare la produzione della banda stagnata dalle attuali 120 mila tonnellate l’anno a 400 mila investendo in nuove linee produttive con un investimento da circa 250 milioni di euro. “Se la siderurgia riuscirà a riportare a Cornigliano 2200 lavoratori, che oggi sono circa mille, benissimo ma se così non sarà occorre riflettere su come far crescere l’occupazione in città usando parte di quelle aree”.

