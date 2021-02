Il Comune di Loano aderisce al progetto “La Lavanda della Riviera dei Fiori”

Loano. Il Comune di Loano ha deciso di aderire al progetto “La Lavanda della Riviera dei Fiori”, iniziativa lanciata nel 2014 che si propone di valorizzare quei territori della Riviera Ligure che, per storia e tradizione, sono legati al settore della coltivazione della lavanda.

“Anticamente – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la coltivazione della lavanda era un’attività piuttosto diffusa sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Liguri. I promotori del progetto hanno pensato di recuperare questa antica tradizione e di trasformarla in un vero e proprio volano per lo sviluppo turistico dell’entroterra. L’iniziativa vede la partecipazione di soggetti e realtà che lavorano in diversi settori”.

