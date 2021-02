Recuperato un cadavere in mare a Vesima, potrebbe arrivare dal cimitero di Camogli

Genova. Potrebbe arrivare da Camogli, dal cimitero crollato lunedì pomeriggio, il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione trovato al largo di Vesima, nell’estremo ponente del Comune di Genova.

La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco a diversi metri di distanza dalla riva quindi non è stato visto dai cittadini. Con ogni probabilità si tratta di uno dei cadaveri dispersi dopo il crollo del cimitero, con 200 feretri finiti in parte sulla scogliera e in parte in mare.

