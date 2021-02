A fine marzo via al primo corso dedicato agli ‘Allenatori di calciatori con disabilità’

Organizzato in sinergia con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale – e attuato dall’AIAC – questo corso partirà il prossimo 29 marzo e avrà un programma didattico di 100 ore, di cui 72 di lezioni teoriche in modalità on-line fino al prossimo 12 maggio. Le restanti ore – di cui 20 di pratica e 8 di tirocinio – verranno svolte in presenza non appena la situazione per l’emergenza sanitaria lo consentirà.

Si tratta di un percorso formativo a titolo gratuito riservato al ruolo di allenatore di calciatori con disabilità che persegue l’obiettivo di fornire mezzi e strumenti adeguati ad affrontare le criticità di un ruolo così delicato e di favorire la crescita professionale di una figura centrale nel percorso educativo in grado di operare in tali contesti con specificità e competenza. Il programma didattico richiama quindi quelli dei corsi per allenatori di calcio per quanto riguarda le materie, mentre i docenti sono stati selezionati in base alla loro specifica esperienza con le disabilità.

