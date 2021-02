Coronavirus, la Liguria da lunedì in fascia gialla. Rimangono le restrizioni a Ponente

Genova. «Ho sentito telefonicamente poco fa il ministro Speranza, la Liguria tornerà in zona gialla a partire da domenica notte a mezzanotte, ovvero a partire da lunedì mattina», ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Giovanni Toti nel suo punto stampa serale di aggiornamento sull’emergenza coronavirus. Il ritorno in zona gialla, tuttavia, non farà venire meno le misure regionali che riguardano il Ponente ligure, in particolare il comprensorio intemelio (distretto 1 dell’Asl) e quello sanremese (distretto 2) dove l’unica eccezionalità è data dalla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 5 marzo.

... » Leggi tutto