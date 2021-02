Festival della Scienza, tempo fino al 5 marzo per inviare le proposte di eventi della 19sima edizione

Liguria. È aperta fino a venerdì 5 marzo la call for proposal per la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali che faranno parte del Festival della Scienza 2021, che si svolgerà a Genova dal 21 ottobre al 1° novembre 2021.

Per la prima volta il bando include la possibilità di inviare proposte per eventi speciali e laboratori online, nella prospettiva di esplorare nuove idee per sviluppare un evento ibrido, in cui spazi fisici e virtuali e nuovi format permetteranno a una delle principali manifestazioni di divulgazione scientifica a livello internazionale di innovarsi e raggiungere in sicurezza un pubblico sempre più ampio. Dopo esser state selezionate dal Consiglio Scientifico, le proposte raccolte contribuiranno a comporre il programma della diciannovesima edizione del Festival della Scienza.

... » Leggi tutto