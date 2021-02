Fondazione Telethon, l’Istituto italiano di tecnologia vince un bando da 157mila euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare

Liguria. Sono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. In Liguria è stato finanziato un progetto di ricerca che ha ottenuto fondi per un totale di oltre 157 mila euro. Si tratta del progetto di ricerca coordinato da Andrea Barberis dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

“Con il suo gruppo di ricerca – spiegano da Telethon -, Andrea Barberis si occuperà dello studio di potenziali terapie innovative per un ampio spettro di epilessie di origine genetica, quelle associate a mutazioni a carico del gene GABRA1. Questo gene consente la produzione di una porzione della proteina GABAA, un recettore fondamentale espresso nel sistema nervoso che regola la trasmissione dei segnali e quindi la comunicazione fra le cellule del cervello. Nello specifico, una mutazione nel gene GABRA1 determina il malfunzionamento di GABA – coinvolto nella inibizione di alcuni segnali nervosi – con conseguente perdita dei segnali inibitori, che sfocia nella manifestazione di scariche epilettiche. L’obiettivo sarà quello di testare una strategia terapeutica basata sulla tecnologia SINEUP, ossia molecole di RNA non codificante in grado di aumentare l’espressione del gene GABRA1 funzionante, così da ristabilire livelli ottimali della proteina e, di conseguenza, il suo effetto inibitorio tale da contrastare gli eventi epilettici”.

