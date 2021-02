La Liguria torna in zona gialla dal 1° marzo: ecco cosa cambia

Liguria. Con un indice Rt di 0,94 e un livello di rischio “basso”, secondo il monitoraggio della cabina di regia tra Iss e ministero della Salute, la Liguria si appresta a tornare in zona gialla dalla prossima settimana. L’attuale ordinanza scade il 28 febbraio, quindi dal giorno successivo decadranno le restrizioni previste per la zona arancione.

Il meccanismo del Dpcm in vigore fino al 5 marzo prevede che una regione possa uscire dalla zona arancione se per due settimane di seguito ha registrato un miglioramento nei livelli di scenario (Rt) o di rischio. Nel monitoraggio precedente (relativo alla settimana 8-14 febbraio) l’Rt della Liguria era 1,08 ma con un rischio basso dipendente dagli altri fattori presi in esame, tra cui la pressione sugli ospedali. Poiché questo dato è confermato nella settimana seguente, l’ordinanza non viene rinnovata.

... » Leggi tutto