L’opposizione lascia il consiglio comunale dopo il voto sui municipi, Bucci: “Restituiscano il gettone”. Ma non era previsto

Genova. “Se ne vogliono andare almeno restituiscano il gettone di presenza visto che si tratta di soldi pubblici”, così il sindaco di Genova Marco Bucci, ieri pomeriggio, in consiglio comunale, fuori microfono, aveva lanciato una frecciata ai consiglieri dell’opposizione che, in dissenso con la riforma dei municipi appena approvata a maggioranza assoluta con i soli voti del centrodestra, avevano scelto di non presenziare al resto della seduta.

Già ieri pomeriggio il consigliere del Pd Alberto Pandolfo, l’unico a rispondergli nell’immediato, mentre firmava l’uscita ai banchi dei segretari, aveva detto: “Certo che rinunciamo, non possiamo fare altrimenti”, notando che comunque non erano stati in aula il tempo sufficiente a fare scattare la retribuzione (due terzi della durata della seduta).

