Sabato anche a Genova il Partito Comunista in piazza contro il governo Draghi

Genova. “Il 27 febbraio in tutta Italia, chi vive del proprio lavoro scenderà in piazza per gridare forte il proprio no al governo Draghi, espressione diretta delle banche, della finanza e delle multinazionali. Una manifestazione dal forte spirito unitario che vede diverse organizzazioni aderire e anche tanti singoli lavoratori, artisti e sportivi”. Lo annuncia in una nota il Partito Comunista. A Genova l’appuntamento è alle 15 di sabato in largo Lanfranco (davanti alla prefettura).

“La recente crisi sanitaria ha messo a nudo l’inefficienza e la brutalità del sistema capitalista, che prima ha distrutto la sanità pubblica e poi ha dimostrato che il profitto e gli interessi delle classi dominanti sono sempre più importanti della sicurezza delle masse popolari, che sono state abbandonate a loro stesse”, continua la nota.

