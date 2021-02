“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, una puntata con i giornalisti locali

Cairo Montenotte. La ripartenza del calcio e dell’Eccellenza in particolare, la difficoltà del parlare di sport in tempo di pandemia e tanti altri temi saranno discussi insieme ad alcuni dei più noti giornalisti che seguono il calcio dei dilettanti.

Ospiti della diciannovesima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, alle ore 20,30 di lunedì 1 marzo, saranno Claudio Bianchi di Dilettantissimo, Claudio Nucci di Ivg.it e Genova24, Gian Lorenzo Tortarolo di SvSport, Diego David di Riviera24 e Paolo Dellepiane di SettimanaSport. Per fornire un punto di vista che tenga conto di quanto accade in un’altra regione (il Piemonte in questo caso) il gradito ritorno di Massimo Prosperi de L’Ancora.

