Vaccino Covid, il piano per gli under 65 in Liguria: chi potrà riceverlo e come prenotarsi

Liguria. Sono 66.300 le persone sotto i 65 anni che riceveranno la prima dose del vaccino AstraZeneca nelle prossime settimane: è quanto prevede il piano della fase 3 della Regione Liguria, illustrato questa sera in conferenza stampa, che partirà dunque in parallelo alla fase 2 rivolta agli ultraottantenni che utilizzeranno invece i vaccini Pfizer e Moderna.

La novità però è che il vaccino AstraZeneca, per effetto di una circolare del ministero inviata il 22 febbraio alle aziende sanitarie, si potrà somministrare anche alle persone “vulnerabili” (escluse quelle “estremamente vulnerabili” secondo la definizione governativa, che rientrano nel piano Pfizer-Moderna) con meno di 65 anni. “Saranno individuati attraverso un censimento dei medici di famiglia cui Alisa sta mandando le schede. L’impegno è partire il prima possibile per vaccinarli, anche in parallelo con le categorie prioritarie“, spiega il direttore della prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi.

