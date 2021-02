Albisola, dopo 40 anni chiude il laboratorio di ceramiche “Tecne 2 Luci”. Graziella: “I ricordi saranno indelebili”

Albisola Superiore. “Sono passati più di 40 anni ed è giunto il momento della chiusura”. E’ questo il messaggio che si legge sulla porta ormai chiusa dello storico laboratorio di ceramica “Tecne 2 Luci”, sorto ad Albisola Capo negli anni ’70.

“I ricordi saranno indelebili, i nostri passi e i nostri cuori sono e rimarranno a Capo, dove Carlo nacque e dove, ci auguriamo, passeremo ancora ore felici”. A esprimere con molto dispiacere queste parole cariche di emozioni e anni di vita passati insieme nel nome della passione per la ceramica, è la signora Graziella Rigamonti che con il marito ha condotto l’attività commerciale in via IV novembre.

... » Leggi tutto