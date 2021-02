Carcere Cengio, senatore Taricco accoglie invito sindaco Dotta: visita nel sito ex Acna

Cengio. Dopo la lettera aperta inviata dal sindaco di Cengio Francesco Dotta, il senatore Giacomino Taricco ha visitato l’ex stabilimento Acna di Cengio che, dopo la bonifica di interesse nazionale per motivi geografici e per l’elevato grado di contaminazione e di rischio ambientale, si vorrebbe riutilizzare in qualità di carcere in tempi brevi.

Risale al 1999 l’iter iniziato, che vede la bonifica di un’area pari a 205mila metri quadrati. Il senatore Taricco è firmatario infatti di un’interrogazione presentata al Senato della Repubblica e indirizzata ai Ministri dell’Ambiente e della Giustizia, in cui chiede agli stessi ragguagli sulla situazione della bonifica del sito ex Acna in relazione a una ipotetica realizzazione di un carcere sulle aree suddette.

