Centro storico, nuovi ecopunti e più pulizia nell’ambito del piano di rilancio Caruggi

Genova. Un nuovo ecopunto ad accesso controllato nel centro storico di Genova ma anche tutta una serie di miglioramenti nei servizi di pulizia da parte di Amiu nel centro storico di Genova. Le attività e i piani sono stati illustrati questa mattina durante un sopralluogo degli assessori comunali all’Ambiente Matteo Campora e al Centro Storico Paola Bordilli, accompagnati dal presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione, in via delle Grazie, nell’ecopunto ristrutturato e attivo da lunedì 1 marzo.

Nell’ambito del Piano integrato Caruggi, da febbraio, sono stati rafforzati del 50% i servizi di sanificazione giornaliera delle strade, dalle precedenti 40 alle attuali 60, con idropulitrici e appositi prodotti; implementati, con un passaggio in più ogni giorno, gli interventi di sanificazione degli ecopunti aperti – non ad accesso controllato – con l’utilizzo di prodotti enzimatici per la mitigazione degli odori oltre al lavaggio quotidiano e avviata la sanificazione settimanale dei 250 cestini getta-carta, distribuiti in tutta l’area del Centro Storico.

