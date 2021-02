Crollo del Morandi, 25 aziende sotto inchiesta: hanno finto di trasferirsi “sotto il ponte” per accedere agli aiuti

Genova. Si erano trasferite all’interno della “zona rossa” e della “zona arancione”, così nei perimetri definiti tra Certosa e Sampierdarena, in Valpolcevera, dopo il crollo del Ponte Morandi, alla fine del 2019.

Si tratta di 46 imprese arrivate in maniera repentina e che in maniera altrettanto repentina hanno assunto decine di dipendenti. Non certo e non tutte per rilanciare la zona ferita dal crollo del viadotto quanto, ipotizza la procura di Genova, per godere dei “ristori” o degli sgravi fiscali previsti.

