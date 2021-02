Cross country, a Campochiesa brilla il campione del mondo Jordan Sarrou

Albenga. Grande spettacolo alla dodicesima edizione dell’XCO Coppa Città di Albenga che a Campochiesa ha aperto ufficialmente la stagione nazionale della mountain bike ed è stato davvero un peccato l’assenza di pubblico, prezzo pagato alla pandemia che ha imposto la presenza dei soli addetti ai lavori.

La gara organizzata dall’Ucla 1991, che ha aperto il circuito Italia Bike Cup, ha richiamato concorrenti non solo da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero, in primis il team americano Specialized guidato da campione del mondo, il francese Jordan Sarrou che ha onorato l’evento come meglio non si poteva, vincendo.

