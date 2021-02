Esce oggi “Connessione a rischio” di Emanuela Mortari, cinque motivi per leggerlo subito

Genova. Gloria Ferrari ha 30 anni, zero relazioni stabili, una grande passione per i videogiochi (è una programmatrice informatica) e per la sua motocicletta. Un giorno, sul treno, il colpo di fulmine per uno sconosciuto. I tentativi di risalire alla sua identità portano Gloria a vivere un gioco pericoloso, più grande di lei, in una storia che parla di violazione dei dati personali, i big data e la bio informatica.

Questi alcuni elementi della trama di “Connessione a rischio”, il primo romanzo di Emanuela Mortari, giornalista genovese e che, nel libro, ci tiene a raccontare una città quanto mai lontana dai cliché “al pesto” – niente Boccadasse, niente De André, pochi caruggi – ma invece proiettata in un mondo dove la tecnologia è alla base non solo dell’economia ma anche della vita quotidiana delle persone.

