Festival del doppiaggio: premiate le migliori “voci nell’ombra” di cinema, televisione, e non solo

Liguria. La serata di premiazione della XXI edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci nell’Ombra” 2020/21 venerdì 26 febbraio è andata in scena on line dal Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, dove sono stati annunciati e virtualmente consegnati i premi, gli Anelli d’Oro, momento centrale e atteso di una manifestazione rimodulata a causa della pandemia. L’anello di pellicola era l’antica unità di misura del doppiaggio, attualmente sostituita dal time code. La direttrice artistica Tiziana Voarino ha portato avanti con fermezza e creatività la kermesse dedicata alle eccellenze del doppiaggio italiano, nata nel 1997 per iniziativa di Bruno Astori e a lungo diretta da Claudio G. Fava, organizzata dall’Associazione Culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione. Quest’anno il Festival è stato dedicato a Claudio Sorrentino, la voce ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, recentemente scomparso proprio a causa del Covid-19.

“Siamo molto orgogliosi – dichiara la direttrice Tiziana Voarino – di essere riusciti a organizzare questa edizione, che è stata possibile solo grazie ai sostenitori e alla nostra volontà. Speriamo di avere compensato alla mancanza della parte emozionale e di spettacolo che arriva dal palcoscenico proponendo approfondimenti interessanti. Ci auguriamo che i settori a cui sono dedicati i premi apprezzino la sfida da noi accolta per far continuare a parlare di qualità e di queste professioni del settore postproduzione e trasposizione multimediale, che hanno insite nella loro matrice arte, tecnica e tenacia”.

