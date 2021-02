L’Iren Genova Quinto sprinta nel finale: Metanopoli battuta 11 a 8

Genova. Parte con i tre punti il girone playout diSserie A1 dell’Iren Genova Quinto, che alle Piscine di Albaro ha battuto 11-8 la Pallanuoto Metanopoli nella prima giornata.

Una gara tesa e combattuta per i primi due tempi, in cui le due formazioni si sono battute gol su gol, poi, da metà terzo tempo, la svolta con i padroni di casa capaci di sprintare e di scavare un solco nel punteggio rispetto agli avversari. Si sblocca il talento giapponese Yusuke Inaba, autore di due gol bellissimi: uno a tu per tu con il portiere dopo aver lasciato sul posto il marcatore, il secondo con un tiro dalla distanza.

