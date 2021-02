Pallavolo Carcare, netto successo per l’Under 19 femminile

Carcare. Per il campionato territoriale Liguria Ponente Under 19 femminile girone A, sabato 27 febbraio, nel palazzetto di via del Collegio di Carcare, è andata in scena la partita valevole per la seconda giornata che ha visto fronteggiarsi la Vitrum&Glass Carcare e l’Albisola Pallavolo Bianca.

Le biancorosse allenate da mister Fazio conquistano altri tre punti proiettandosi in testa alla classifica provvisoria con un netto 3 a 0: 25-18, 25-20, 25-16 sono i parziali che permettono alle ragazze carcaresi di chiudere la pratica in poco più di un’ora.

