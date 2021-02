Poteva permettersi un appartamento di lusso ed è qui che spacciava, 19enne arrestato

Genova. La polizia ha arrestato un genovese di 19 anni per il reato di spaccio di stupefacenti e per detenzione di esplosivi. Gli agenti del commissariato di Nervi, dopo alcune segnalazioni circa un incremento dell’attività di spaccio nello stesso quartiere e nei giardini di Quinto, hanno avviato un’attività di indagine che li ha ricondotti al giovane pusher, già noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Venuti a conoscenza che il 19enne, pur essendo privo di qualsiasi attività lavorativa, abitava in un lussuoso appartamento di Corte Lambruschini e possedeva tre moto di pregio, gli agenti hanno sospettato che avesse avviato una fiorente attività illecita.

... » Leggi tutto