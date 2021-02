Savona 2021, Arboscello: “Amoretti è il candidato del centrodestra, il Pd porta avanti l’alternativa”

Savona. “Non mi sembra parta bene, sul piano della coerenza e della chiarezza, la corsa verso Palazzo Sisto dell’ex vice sindaco Dario Amoretti. Pezzo dopo pezzo stanno cadendo tutti gli steccati che lui stesso aveva posto a difesa della sua candidatura ‘moderata’. La sua proposta, partita civica, si è velocemente politicizzata e ora è chiaramente di parte, con la conferma ieri del sostegno compatto da parte della maggioranza che in Regione sostiene la Giunta Toti, dalla Lega fino a Fratelli d’Italia”. Così Roberto Arboscello, consigliere regionale del Pd, commenta l’esito del vertice tenutosi ieri a Savona tra il presidente della Regione Giovanni Toti e lo stesso Amoretti, che dopo un primo abboccamento telefonico nelle scorse settimane si sono finalmente incontrati per tentare di trovare un accordo in vista delle amministrative della prossima primavera.

Toti non è disposto a “spaccare” per Savona la coalizione che governa la Regione, Amoretti a rinunciare al dialogo con Italia Viva e Azione. E quindi ora l’unica ipotesi che potrebbe rendere possibile la candidatura di Dario Amoretti a sindaco di Savona è quella che vede la costruzione di un’unica, grande coalizione che comprenda l’intero centrodestra, senza eccezioni, più Italia Viva e Azione.

