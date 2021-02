Spostamenti, ristoranti, cinema, scuola: svelata la bozza del nuovo dpcm. Ecco cosa (non) cambia

Genova. Eccoli i sommi capi del nuovo provvedimento che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Un dpcm della durata di un mese, i cui dettagli sono stati comunicati con alcuni giorni di anticipo rispetto al passato ai presidenti delle regioni ma che, per dire il vero, non tiene granché in conto delle esigenze espresse, specialmente da quei governatori che alla cautela e alla prudenza avrebbero accostato qualche apertura in più, ove possibile e in base ai rischi di contagio. Ma vediamo cosa cambia. O cosa non cambia.

Spostamenti. Almeno fino al 27 marzo niente spostamenti tra le regioni (salvo motivazioni come salute o lavoro), neppure in zona gialla, misura che con ogni probabilità sarà estesa al 6 aprile e a Pasqua, la seconda in tempo di pandemia. Sia in zona gialla sia in arancione però è consentito spostarsi di regione per raggiungere la seconda casa (solo a un nucleo familiare per volta e solo se la casa risulta di proprietà o in affitto).

