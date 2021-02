Centro storico in lutto, è morto Sergio Vecchio: aveva lottato contro la distruzione di via Madre di Dio

Genova. La comunità del centro storico è in lutto per la scomparsa di Sergio Vecchio, storico attivista che negli anni aveva combattuto per la conservazione dei quartieri storici genovesi e per la riqualificazione di tutta l’area urbana della ‘città vecchia’.

Vecchio è stato l’animatore di innumerevoli iniziative per il recupero della zona di Sarzano, prima distrutta dalle bombe e poi dalla speculazione edilizia. Famosa la sua battaglia, poi persa, per difendere la casa di Paganini dalla distruzione progettata con l’abbattimento delle case di via Madre di Dio, negli anni 70.

... » Leggi tutto