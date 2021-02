Cimitero di Camogli, il vescono Tasca benedice le rovine: “Qui i cari persi per la seconda volta”

Genova. «La sintesi di questa vicenda è dolore su dolore: chi ha perso una persona cara l’ha persa una seconda volta». L’arcivescovo di Genova Marco Tasca questa mattina ha benedetto il cimitero di Camogli franato in parte lunedì scorso verso il mare portandosi dietro oltre 200 bare, di cui ad ora 20 quelle recuperate più due salme ripescate sulla costa di Genova.

Tasca si è raccolto in preghiera con una ristretta rappresentanza della città: amministrazione, forze dell’ordine, protezione civile. «Davanti a un evento del genere – ha detto l’arcivescovo secondo quanto riporta Ansa – c’è anche un senso di impotenza alla quale non siamo abituati perché vorremmo avere tutto sotto controllo sempre e comunque; cerchiamo di vivere questo evento, come tutte le stagioni difficili, con quella speranza che la fede cristiana sa dare».

... » Leggi tutto