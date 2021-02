L’Entella riprende il Brescia: a Chiavari finisce 1 a 1

Chiavari. Il Brescia si porta in vantaggio, l’Entella la riprende. Per i chiavaresi arriva così un punto contro le rondinelle grazie ad una rete di capitan Pellizzer nel finale di partita. Dopo il gol ospite di Ayé nel primo tempo, i biancocelesti ribaltano l’inerzia del match e pareggiano per l’1-1 finale.

Qualche cambio per Vivarini nel solito 4-3-1-2: Russo in porta; in difesa Coppolaro sostituisce Cleur a destra, al centro confermati Pellizzer e Chiosa, a sinistra Costa; a centrocampo Koutsoupias, Paolucci e Brescianini; davanti Schenetti a supporto di Brunori e di De Luca, che torna titolare dopo sei partite.

