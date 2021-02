Liguria in zona gialla: riaprono bar e ristoranti. Ecco cosa cambia da mezzanotte

Genova. Con lo scoccare della mezzanotte la Liguria torna ufficialmente in zona gialla, accedendo in questo modo ad un regime di prescrizioni anti contagio più blando, anche se non mancheranno i divieti e le limitazioni a cui, purtroppo, siamo oramai abituati. L’appello delle istituzioni regionali, però, rimane quello di sempre: prudenza e livello di attenzione alta.

“Alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale – scriveva due giorni fa l’Iss nel suo monitoraggio settimanale – e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”.

