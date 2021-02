Mercoledì c’è il Trofeo Laigueglia: gli orari di chiusura delle strade

Laigueglia. Mercoledì 3 marzo si svolgerà la 58ª edizione del Trofeo Laigueglia. Quest’anno, per ragioni di sicurezza dovute al Covid, non sarà consentito stazionare lungo il percorso. Sarà possibile seguire la gara grazie a Rai Sport che trasmetterà in diretta le fasi finali della corsa dalle ore 14,55 alle 16,25.

“Il Trofeo Laigueglia è una vetrina internazionale imperdibile – afferma Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia -. Un appuntamento con lo sport, sicuramente, ma anche un palco che mette in evidenza e risalto il nostro territorio, i nostri borghi e paesi, la nostra identità turistica. In un periodo così difficile per realtà come le nostre che vivono appunto di turismo, poter mostrare la nostra bella Laigueglia a tutto il mondo, grazie a Rai Sport che seguirà la gara, è la migliore operazione di marketing che potevamo fare, con l’auspicio di ospitare presto tanti affezionati e nuovi turisti che hanno sempre piacevolmente invaso il nostro borgo marinaro”.

