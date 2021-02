Ranieri: “Siamo professionisti, dobbiamo lottare al 100%, chi non lo fa è fuori”

Genova. “La Sampdoria ormai è timbrata senza obiettivi, ma io non voglio che la squadra si sieda e che pensi che il più è fatto. Voglio che lotti e non si fermi mai, siamo professionisti dobbiamo dare sempre il 100% perché siamo pagati e chi non è con me sarà messo fuori”.

Claudio Ranieri cerca di dare una scossa ai suoi ragazzi dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Peccato, perché abbiamo iniziato bene, sono contento della prova nel primo tempo, abbiamo fatto buone cose, siamo andati vicini al gol, poi una grossa giocata da parte loro ha sbloccato la partita. Non possiamo pensare di giocare contro le grandi squadre non mettendo in conto grandi giocate. Hanno aperto bene la cassaforte”.

